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SFC 1461 İskele Trabzonspor bombayı patlattı

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Aksa 1. Lig lideri Çetinkaya ile devre arasında yollarını ayıran Çağdaş Arslan BTM 1. Lig ekibi SFC 1461 İskele Trabzonspor’la anlaştı

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SFC 1461 İskele Trabzonspor bombayı patlattı
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hedefleyen takımlardan SFC 1461 İskele Trabzonspor ara transferin bombasını kadrosuna önemli bir ismi katarak patlattı.
Ülkemiz futbolunun önemli kanat futbolcularından olan ve birçok süper lig takımında da oynayan Çetinkaya futbolcusu Çağdaş Arslan ile SFC 1461 İskele Trabzonspor anlaşmaya vardı.
Aksa 1. Lig lideri Çetinkaya ile devre arasında yollarını ayıran Çağdaş Arslan dün SFC 1461 İskele Trabzonspor Kulüp Başkanı Tayfun Köksal ile yaptığı görüşme sonucunda anlaşmaya vararak BTM 1. Lig’in 2. devresinde SFC 1461 İskele Trabzonspor kadrosuna dahil oldu.
 
 
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