Sezonun ilk dev maçının hakemi Palabıyık

Süper Lig'de dördüncü hafta heyecanı başlıyor.
Cumartesi günü başlayacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık görev yapacak.
Müsabakaların hakem listesi şu şekilde:
11 Eylül Cumartesi:
VavaCars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Ümit Öztürk
İttifak Holding Konyaspor - Altay: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
YukatelKayserispor - Kasımpaşa: Yasin Kol
12 Eylül Pazar:
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
Çaykur Rizespor - AtakaşHatayspor: Halil Umut Meler
Göztepe - MedipolBaşakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
Trabzonspor - Galatasaray: Ali Palabıyık
13 Eylül Pazartesi:
Gaziantep FK - F.T Antalyaspor: Suat Arslanboğa
Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor: Zorbay Küçük
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