Sezonun ilk derbisinde düdük Şansalan’da

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çalacak.Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını Arda Kardeşler, Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig’de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
14 Eylül Cumartesi
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor - Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Alanyaspor - Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
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