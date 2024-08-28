Sezonun açılış maçı DTB – Cihangir

Süper Lig’de sezonun açılış karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu'nun fikstür çekimi dün KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Fikstür çekiminde açılış konuşmasını yapan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, sezona Süleyman Göktaş’ın adını vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

“Futbol ve spora çok ciddi katkılar koymuş, ülkemizde bürokrat olarak birçok projeye imza atmış Süleyman hocamızın ailesi ile de konuşarak AKSA Süper Lig ve Birinci Lig’e ismini vermekten çok memnun oldum” diyen Hasan Sertoğlu, “En güzel olan o gün cenazede Kaymaklı kulübünde konuşuldu. Daha sonra yönetim grubumuza yazdım, onlar da hemen yapalım dedi. Aynı gün de açıkladık. Açıkladıktan sonra kulüplerin tepkisi müthişti. Bu da Süleyman hocaya gösterilen bir saygıydı” dedi.

Sertoğlu, Süleyman Göktaş’ın lisede beden eğitimi öğretmeni, kulüp başkanı olduğunda Kaymaklı antrenörü, federasyon başkanı olduğunda da Antrenörler Derneği başkanı olduğunu hatırlatırken, “Hiçbir şekilde yaptığı görevlerde aklından menfaat geçmeyen bir insandı” ifadelerini kullandı.

GÖKTAŞ: VESİLE OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Süleyman Göktaş’ın oğlu Canol Göktaş da fikstür çekiminde yaptığı konuşmada babasının adının sezona verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

41 yaşına geldiğini ve nereye giderse gitsin Süleyman Göktaş’ın oğlu olduğunu söylediğinde kendisine herkesin yardımcı olduğunu ifade eden Canol Göktaş, “Kulübün içine büyüdüm. Doğduğum günden babamın hastaneye gideceği yere kadar hayatımızda hep futbol oldu. Bu ligin adına yakışır şekilde herkesin mücadele edeceğine inanırım. Birbirimizi severek, sayarak devam edeceğine inanırım. Buna vesile olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

SÜPER LİG’DE AÇILIŞ MAÇI DTB – CİHANGİR

Süper Lig’de sezonun açılış karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında oynanacak

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu kura çekimi sonunda sezonun açılış maçının 19 Eylül Perşembe günü Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında oynanacağını, 20 Eylül Cuma günü de Göçmenköy – Mağusa Türk Gücü maçlarının oynanacağını duyurdu.



