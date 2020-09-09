Sezon planlaması revize edilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu planlamasının revize edileceğini duyururken, birtakım istişareler sonucunda yeni sezonla ilgili planlama yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF), yeni sezon planlaması ile ilgili olarak bir açıklama yaparak 2020-2021 sezonu planlamasının yeniden revize edileceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından önceki gün alınan karar doğrultusunda BTM 2.Lig maçları haricindeki tüm aktivitelerimiz 1 Ekim 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir.

Bu sebeple camiamızla 11 Ağustos 2020 tarihinde paylaştığımız 2020-2021 sezon planlamasında bir takım değişiklikler olacaktır. Açıklanan programın komple değişeceğini; transfer, tescil ve liglere katılım gibi işlemlerde daha önce duyurulan tarihlerin yeniden revize edileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız.

Öte yandan yeni sezon ile ilgili olarak yapacağımız çalışma, toplantı ve planlamaları önümüzdeki günlerde yapıp, birtakım istişareler sonucunda spor kamuoyuna yeni sezonla ilgili planlamayı yeniden duyuracağımızı bildiririz."

