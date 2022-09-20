Sezon öncesi ortak mesaj

Futbolumuzda tüm paydaşların başkanları 2022 – 2023 sezonu başlangıcı öncesinde bir araya gelerek ortak mesaj yayınlayarak centilmenliğin öne çıkacağı bir sezon temennisinde bulundular

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, Futbolcular Derneği ve Merkez Hakem Komitesi futbolda 2022 – 2023 sezonu başlangıcı öncesinde bir araya gelerek ortak mesaj yayınladı.

Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler 2022 – 2023 sezonuyla ilgili verdiği mesajda “Tüm takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum. Centilmenliğin ön planda, hakemlerimizin hakem şanslarının yanlarında olacağı 2022-23 sezonunun güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan verdiği mesajda “Her futbol sezonu bir öncekinden daha zordur. Sakatlık olmadan, sahada centilmenliğin ön planda olacağı, günün sonunda futbolun kazanacağı bir yıl geçmesi en büyük dileğimiz. Emeğini esirgemeden sahalarda görev yapan spor basını ailesinin tüm mensuplarının yanında futbol ailesine de yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş verdiği mesajda “Kıbrıs Türk futbolunun albenisini yükseltecek olan antrenör ve futbolcu kardeşlerimizdir. Bunun yanında bu oyunu güzelleştiren hakemlerimiz de adalet dağıtacaktır. Centilmence bir lig geçmesini diliyorum” şeklinde görüş belirtti.

Merkez Hakem Komitesi Başkanı Sadık Özbilgehan ise mesajında şu ifadeleri kullandı: “Yeni sezon tüm kesimlere hayırlı olsun. Beklentimiz ve amacımız en az hata ile ligleri tamamlamaktır. Hakem klasmanlarında yeni atamalarımız oldu, amacımız yeni isimleri futbolumuza kazandırmaktır. Bu yönden kamuoyundan hoşgörü bekliyoruz. Genç hakemlerimiz elekte geçerek buralara geldiler. Umarım başarılı olurlar ve futbolumuz kazanır.”

Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay verdiği mesajda futbolun ve sporun paydaşları ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu birlikteliğin önemli olduğunu vurgulayan Korbay, “Futbolcularımız açısından sakatlıksız ve başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunuyorum. Bu sezon aynı zamanda gelecek sezonun sözleşmeli olabilmesi açısından da bir ön hazırlık olacağını futbolcu kardeşlerime duyurmak isterim. Yeni sezon herkese hayırlı olsun” dedi.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ise 2022 – 2023 futbol sezonunun tüm futbol camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

