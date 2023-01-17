“Sezon başındaki hedeflerimizde değişiklik yok”

MiracleDeğirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar, yönetimin sezon başında koydukları tüm organizasyonlardaki kupalara talip olma hedeflerinin değişmediğini söyleyerek Hem ligi hem de kupayı sonuna kadar kovalamak istiyoruz” dedi

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin yeni ekiplerinden olan ve ilk devreyi liderin 12 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Miracle Değirmenlik ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor.

Değirmenlik teknik direktörü Özgü Bayraktar ikinci devre hazırlıkları ve kupayla ilgili görüşlerini gazetemizle paylaştı. İyi bir kamp yaptıklarını söyleyen Bayraktar, Değirmenlik camiasının sezon başında koyduğu hedeflerinde değişiklik olmadığını ifade etti.

“ÇOK İYİ BİR KAMP GEÇİRDİK”

İkinci devre hazırlıkları kapsamında Ocak ayının ilk haftası Antalya’da gerçekleştirdikleri kampın çok üst düzey bir ortamda yapıldığını ifade eden Özgü Bayraktar, “Çok iyi bir kamp geçirdik. Gerek sahalar, gerekse kaldığımız otel çok güzeldi. Çok iyi bir çalışma ortamı bulduk. Havanın da güzel olmasıyla günde çift idman yaparak güzel çalıştık” dedi.

Antalya’daki kamp kapsamında iki hazırlık maçı da oynadıklarını belirten Bayraktar, istediği sistemi oyuncularına bu kampla aktardığını bunu da maçlarda gördüğünü anlattı.

SEZON BAŞINDAKİ GİBİ TÜM KUPALARA TALİBİZ”

Bayraktar, Miracle Değirmenlik camiasının sezon başında yapılan bütün organizasyonlardaki tüm kupalara talip olduğunu açıkladığını ifade eden genç teknik adam, “Buradaki hedefimizde herhangi bir değişiklik yoktur. Hem ligi hem de kupayı sonuna kadar kovalamak istiyoruz” dedi.

Northernland Kıbrıs Kupası ilk turunda Pazar günü oynayacakları Unimar Maraş maçı öncesinde takımda üç sakatlarının olduğunu açıklayan Bayraktar, Adil Uçar ile tecrübeli eldiven Hasan Piro’nun sakatlığı nedeniyle bu maçta oynamayacağını, ayrıca yeni transferleri Fırat’ın da bir sakatlığı olduğunu ve maç günü oynayıp oynayamayacağının belli olacağını sözlerine ekledi.

