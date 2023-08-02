Sezgin Dağ, Girne Halk Evi’nde

Girne’nin 1. Lig ekiplerinden Girne Halk Evi yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurma çalışmalarına devam ediyor.

Girne Halk Evi, bir süre önce Süper Lig ekibi China Bazaar Gençlik Gücü tarafından kiralık listesine konan başarılı savunmacı Sezgin Dağ’la anlaşarak bugün Federasyon’da imzayı attırdı.

Transferle ilgili genç futbolcu Sezgin Dağ şu paylaşımı yaptı:

“2023-2024 Sezonunda Girne’nin köklü Camiası olan Girne Halk Evi Spor Kulübüyle bir sene kiralık olarak anlaşmış bulunmaktayım. Transferimde Kolaylık Sağlayan Kulübüm Gençlik Gücü Kulübüne Teşekkür ederim

