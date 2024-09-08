Sezener, Alkın ve Ekşici aktif hakemliğe veda ettiler

KTSYD Kupası'nda uzun yıllardır ülke futboluna hakem olarak hizmet veren üç isim sahalara veda etti. Yaş haddinden dolayı hakemliği bırakmak zorunda kalan Mehmet Sezener, Sertan Alkın ve Mehmet Ekşici müsabakanın ilk üç dakikasını yönetti ve jübilelerini yaptı.
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