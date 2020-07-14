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Şeytan: Yenicami sivil başkaldırışın hikayesidir

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Şeytan: Yenicami sivil başkaldırışın hikayesidir
14 Temmuz 2020 Salı 23:21

Yenicami ile Çetinkaya arasında devam eden “Apoel” gündemli süreçte, Çetinkaya’dan yapılan açıklamalara, Yenicami yöneticisi Ahmet Şeytan yanıt verdi.

Yenicami yöneticisi Ahmet Şeytan’ın açıklamaları şöyle:

“Yenicami bir sivil başkaldırışın hikayesidir. Hani hep tarihten bahsediyorsunuz ya, bazen biraz da anlatılmayanları anlatmak lazım.

Çetinkaya şampiyon olsun diye yapılan tehditler de Kıbrıs tarihinin bir parçasıdır. Ama ne mutlu ki sivil başkaldırışın hikayesi olan bir kulübün parçasıyız. Ne mutlu ki her tehdite karşı dimdik ayakta duran bir camianın içerisindeyiz.

Tarih her şeyi yazar. Bazılarının tek taraflı söylemlerine rağmen, tarih bu camiayı da yazmıştır. Eski başkanımız sayın Dr. Münir in yaşanmışlıklarına da incelemeniz bir tavsiyemizdir.”

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