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Seyitler’in gençleri gözdağı veriyor

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Seyitler’in gençleri gözdağı veriyor
Sayıner Seyitler’in çalıştırdığı Lefke U 21 Takımı, 2021 – 2022 sezonuna iddialı şekilde hazırlanıyor.
Hazırlık maçlarında aldığı başarılı sonuçları ile dikkat çeken Lefke U 21 Takımı,Çetinkaya U 20Takımı ile de deplasmanda karşılaştı. Rakibinden daha üstün olan Lefke U 20Takımı maçı 4 – 2 kazandı.Çetinkaya Antrenman Sahasında oynanan karşılaşmayı Lefke gençleri, Şeydi, Mehmet Çakıl, Eray ve Süleyman’ın attığı gollerle 4 – 2 kazanmasını bildi.
 
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