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Seyitler: Finalde de kazanacağız

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Gaziveren teknik direktörü Sayıner Seyitler, final maç öncesinde açıklamada bulunurken “Buraya kadar gelmişken finalde de kazanıp kupayı köyümüze getirmek istiyoruz. Gaziveren’i eski görkemli günlerine geri döndüreceğiz.” ifadelerini kullandı

Seyitler: Finalde de kazanacağız
İsmet KARAOSMAN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de Gaziverenfinale yükselmiş ve Yeni Erenköy ile eşleşmişti.
23 Eylül Çarşamba günü Saat 16:00’da oynanacak olan final maçında Yeni Erenköy ile Dörtyol Stadında karşılaşacak olan Gaziveren’inbaşarılı teknik direktörü Sayıner Seyitler, maç öncesinde açıklamada bulundu.
Grubunu namağlup tamamlayan Gaziveren, Pile’yi penaltı vuruşlarında mağlup ederek finale yükselirken başarılı teknik direktör SayınerSeyitler’in açıklamaları şöyle:
“12 Ocak’tan bu yana çalışıyoruz. Grup maçlarımızı lider olarak tamamladıktan sonra Pazar günü karşılaştığımız Pile Spor Kulübünüde penaltıvuruşları sonucu mağlup ederek finale çıktığımız için çok mutluyuz.
Buraya kadar gelmişken finalde de kazanıp kupayı köyümüze getirmek istiyoruz. Bu konuda tüm futbolcularla güveniyorum. Finali kazanıp Gaziveren’i eski görkemli günlerine geri döndüreceğiz. Camia olarak kenetlenmiş durumdayız.
Rakibimiz Yeni Erenköy’e de başarılar diliyoruz. Ama biz finalde kaybetmek istemiyoruz.Centilmence geçen bir maç olsun.”
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