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Seyirci kotasına uyuldu

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Seyirci kotasına uyuldu
Richard BEALE
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. hafta maçlarının oynanan maçlarda koronavirüs salgını nedeniyle seyirci kotası uygulandı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun maçlara 20 kişinin girmesine izin vermesi sonrasında, başkan, yönetici ve eski yöneticilerden oluşan kişiler maçları izleyebildi.
BTM İkinci Lig İkinci Grupta haftanın en önemli maçı olan ve Karadeniz 61’in 3-0 üstünlüğünde tamamlanan Ötüken – Karadeniz 61 maçında Cemal Balses Stadının tribünleri boş kalırken, maçı izleyenler de mesafeli oturdular.
 
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