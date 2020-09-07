Seyirci çok, tuvalet yok

Niyazi ERGÜLEN
Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi kulüplerinden Zümrütköy’ün maçlarını oynadığı Zümrütköy Stadında, tuvaletlerin olmaması büyük sıkıntı yaratıyor.
BTM İkinci Lig maçlarına da ev sahipliği yapan Zümrütköy Stadı büyük ilgi gören bu maçlarda yetersiz. Özellikle kadın taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği maçlarda taraftarlar, tuvalet sorunundan dolayı sıkıntı yaşıyorlar.
Zümrütköy kulüp başkanı Metin Ertop stadlarının tuvalet eksikliği konusunda yıllardır Spor Dairesine başvurduklarını ama sonuç elde edemediklerini açıkladı.
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