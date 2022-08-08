Sevilla'nın Nelsson ısrarı sürüyor

Sarı-kırmızılılar, serbest kalma bedeli 25 milyon avro olan Danimarkalı oyuncu için, 20 milyon avronun altına inmek istemiyor.
Nelsson'un satılması halinde Galatasaray, Kaan Ayhan’ı ve JasonDenayer’i kadrosuna katmayı planlıyor.
Yönetim, iki oyuncu ile de temaslarını sürdürüyor.
Öte yandan Danimarkalı savunmacının sözleşmesinin iyileştirilip sözleşme uzatılması da gündemde, ancak futbolcu Sevilla'ya transferine sıcak bakıyor.
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