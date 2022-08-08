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Sevilla'nın Nelsson ısrarı sürüyor

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Sevilla'nın, Galatasaraylı Victor Nelsson'a olan ilgisi sürüyor. İspanyol ekibi, 14 milyon avro artı 4 milyon avro bonusluk resmi teklifini yaptı

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Sevilla'nın Nelsson ısrarı sürüyor
Sarı-kırmızılılar, serbest kalma bedeli 25 milyon avro olan Danimarkalı oyuncu için, 20 milyon avronun altına inmek istemiyor.
Nelsson'un satılması halinde Galatasaray, Kaan Ayhan’ı ve JasonDenayer’i kadrosuna katmayı planlıyor.
Yönetim, iki oyuncu ile de temaslarını sürdürüyor.
Öte yandan Danimarkalı savunmacının sözleşmesinin iyileştirilip sözleşme uzatılması da gündemde, ancak futbolcu Sevilla'ya transferine sıcak bakıyor. 
 
 
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