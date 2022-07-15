Sessengon sürpriz yaptı

Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy’de yabancı futbolcu sayısı ikiye çıktı. Takımın daha önce anlaştığı Dünya yıldızı Sessegnon’dan sonra Arnavut Ndue Mujeci ile sözleşme imzalanmıştı.

Ülkeye gelmesi geciken Sessegnon sürpriz bir şekilde dün adaya gelirken, takımın dünkü antrenmanına çıktı. Göçmenköy Stadı’nda yapılan antrenmanda Sessegnon penaltıdan bir gol de atarken, antrenmanı Sessegnon’un menajeri Tekin Birinci de izledi.

