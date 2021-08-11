Sertoğlu:Pozitif çıkanlar çıkacak, futbol durmayacak

Hasan Sertoğlu, AKSA Ligleri kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunurken “Ortada bir hazımsızlık ve kıskançlık var. Sebebi nedir? Siz sinek bile değilsiniz. Unutmayın biz kulüplerimizle mutluyuz.” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, AKSA Ligleri kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, AKSA Ligleri kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu. Hasan Sertoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sinek bile değilsiniz

"Futbolda yeni sezonu iyice hissetmeye başladık. 11 yıllık federasyon başkanlığım süresinde devletten sonra ilk kez dışardan böyle yüksek miktarda katkı aldık. Bundan dolayı AKSA Şirketine teşekkür ederiz. Ama bunu beğenmeyip sosyal medyada hazımsızlık vardır. Ortada bir hazımsızlık ve kıskançlık var. Sebebi nedir? 3 milyonu beğenmeyenler getirsinler 5 milyonu onlarla sözleşme imzalasınlar. Siz sinek bile değilsiniz. Unutmayın biz kulüplerimizle mutluyuz. Sponsorluklar olduk sonra daha da mutlu oluyoruz.

Takım sayıları azaltılmalı

"Takım sayıları azaltılmalıdır. Çünkü her yıl sezona giremeyecek kulüpler ortaya çıkmaya başladı. Bu da hoş değildir. Bu yıl da aynı şey oldu. Tabii oynanacak sezon için değil. Bundan sonraki sezon için alınacak bir karar olur. Bu konuyu gerek yönetim kurulunda gerekse de Kulüpler Birliği ile yapılacak toplantıda masaya yatıracağız."

Açıklayacağım benim düşüncemdir. Yönetim kurulunda nasıl onaylanır mı bilmem. Sahada olacak herkes aşılı olmalıdır. Buna herkesin hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Eğer bir takımda COVID - 19 çıkarsa o futbolcu kadrodan çıkacak. Geriye kalanlar devam edecek. Yani Dünyada olduğu gibi futbol sürecek. Liglerin durması diye bir şey söz konusu olamaz.

Sahaya geç çıkanlar cezalandırılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, AKSA Ligleri kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulundu. Hasan Sertoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Bazı teknik direktörler avantaj sağlama adına takımlarını sahaya geç çıkarıyorlardı. Rakibinin sinirini bozma adına yapılan bu davranışa ceza vereceğiz. Geçmiş yıllardaki gerginliklerin yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Sahaya geç çıkacak plana 1 asgari ücret ceza vereceğiz. Bu cezayı da biz almayacağız. Kulüplere dağıtacağız. Bu yıl Covid'den dolayı seremoni yapılmayacak. Hakemler sadece kontrollerini yapacak. Herkes de herkese saygılı olacak.

