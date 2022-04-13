Sertoğlu’ndan sert çıkış

Hasan Sertoğlu, sosyal medyada Federasyon ve hakemlere yapılan çirkin saldırılarla ilgili sert bir açıklama yaparak “Sizin dönemlerinizde 2 testi hellime, 2 kasa domatese maçların nasıl satıldığını bütün memleket halen konuşmaktadır” dedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu Futbol Federasyonu, Disiplin Kurulu, hakemler ve Merkez Hakem Kurulu ile ilgili son günlerde yapılan çirkin saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Başkan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Son günlerde Futbol Federasyonu’na, Disiplin Kurulu’na, Merkez Hakem Kurulu’na ve hakem kardeşlerimize yapılan mesnetsiz ve akla mantığa sığmayan saldırıları şiddetle kınıyorum. Kulüplerimizin aldığı 8,5 Milyon TL’ye bile söz söyleme hadsizliğine soyunan bu arkadaşlara sadece tek bir şey söylemem yeterlidir. KTFF ve kurulları 12 yıldır benim gözetimimde; şeffaf, herkese eşit mesafede ve adil olmaya maksimum özen göstermektedir. Benim olduğum her yerde eşitlik ve adalet her zaman vardır. Bu kavramlar benim olmazsa olmazımdır.

Sizin dönemlerinizde 2 testi hellime, 2 kasa domatese maçların nasıl satıldığını bütün memleket halen konuşmaktadır. Konuşmaya da devam edecektir. Bu utançla yaşamak size yeter. O dönemdeki KTFF ile bu dönemdeki KTFF arasındaki farkı da tüm spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

