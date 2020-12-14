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Sertoğlu’ndan, Korbay’a sıcak karşılama

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Sertoğlu’ndan, Korbay’a sıcak karşılama
Futbolcular Derneğinin yeni başkanı Berkem Korbay, yönetim kurulunu oluşturduktan sonra çalışmalarını hızlandırdı.
Hüseyin Kıral’ın Genç TV’de sunduğu Vizyon Futbol programına katılan Berkem Korbay programda yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile görüştüğünü açıkladı.
Berkem Korbay, Hasan Sertoğlu ile yaptığı görüşmede oldukça sıcak karşılandığını ve ilerleyen günlerde bir araya gelerek birlikte yapacakları konuları görüşeceklerini söyledi.
 
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