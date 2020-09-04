Sertoğlu’ndan hükümete Nicosia Group protestosu

Hasan Sertoğlu:Futbol ailesi olarak Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde eşi benzeri görülmemiş güzellikte bir futbol şölenini ülkeye yaşatan Abdullah Yusuf’ateşekkür etmekle beraber, ekmek teknelerinin ani bir kararla kapatan hükümeti protesto ederiz

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve heyeti, Kıbrıs Kupası sponsoru Nicosia Group’un direktörü Abdullah Yusuf’a ziyarette bulundu.

Sertoğlu ziyaret sebebini hem teşekkür hem de son günlerde hükümetin aldığı kararla mağdur duruma düşen Nicosia Group’u destek amaçlı olarak açıkladı. Ziyarette KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk ve Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı da yer aldı.

Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;

Değerli spor kamuoyu,

Sayın Abdullah Yusuf’u ziyaret sebebimiz futbol ailesi olarak Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinde son yıllarda eşi benzeri görülmemiş güzellikte bir futbol şölenini bize ve ülkeye yaşattıkları için teşekkür etmekle beraber, ekmek teknelerinin ani bir kararla kapatılmasını protesto etmektir.

Değerli arkadaşlar; hükümetler yasalar yapabilir, çeşitli kararlar alabilir, düzenlemeler yapabilir. Ancak devlete vergisini veren, resmi kayıtlı işyerleri ile ilgili yeni kurallar koyarken bu işyerlerine yeni kurallara adapte olabilecek zamanı da vermek zorundadır. “Ben seni kapattım, 6 ay sonra gel” diyemez. Bu işletmeler 6 ay boyunca ne yapacaklar, çalışanlarına ne olacak hükümet edenler bunları düşünmek zorundadır.

Bu ülkede trilyonlar kazanıp ülke gençliğine ve ekonomisine katkı koymayan kurum ve kuruluşlara menfaat sağlamak devletin işi ve görevi değildir.

Alınan bu kararın tekrardan gözden geçirileceğini umar saygılar sunarken, sporumuza her zaman çok ciddi katkılar koymaktan kaçınmayan başta Nicosia Group olmak üzere bu tür kurum ve kuruluşlara hükümet edenlerin sahip çıkması gerekmektedir.



