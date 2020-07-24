Sertoğlu’na, Pergama forması hediye edildi

Uzun yıllar sonra bu sezon Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Pergama Spor Derneği, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ederek, projelerini anlattı.

Kulübün başkanı Mehmet İmam Karabıyıklı ile yönetici Nahit Çavuşoğlu, Sertoğlu’na 2019-2020 sezonunda giyecekleri Pergama formasını da takdim etti.

Hasan Sertoğlu, köylerde futbolun çok sevildiğini belirterek, uzun yıllar sonra liglere katılan Pergama'ya yeni sezonda başarılar diledi.



