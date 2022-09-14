Sertoğlu:Bu yıl mücadele yılıdır

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu kötü niyetli olmayan tüm hakemlerin 12 yıldır hep yanında olduğunu ve her türlü desteği verdiğini belirterek, bu yıl her zamankinden daha fazla mücadele gerektiren bir yıl olduğunu söyledi. Kendisinin yapı olarak sözünü sakınmaktan çekinmeyen bir yapıda olduğunu kaydeden Sertoğlu, yıllardır hep gençlik için, futbol için mücadele ettiğini söyledi. Kendisinin 9 yıl kulüp başkanlığı, 12 yıldır da KTFF başkanlığı yaptığını kaydeden Sertoğlu, “Beni KTFF’nin başına kulüpler getirdi, kulüpler dışında da hiçbir güç beni buradan alamaz” dedi. Bu sezonun diğer yıllardan farklı olacağının altını çizen Sertoğlu, hakemlerin sadece sahaya odaklanmalarını istedi.

