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Sertoğlu:Bazı maddeler değişmeli

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu,futbolcu sözleşmelerinin artık hayata geçmesi gerektiğine inandığını söylerken, Futbolcular Derneğinin hazırladığı sözleşmedeki bazı maddelerin değişmesi gerektiğini kaydetti

Sertoğlu:Bazı maddeler değişmeli

KKTC Futbolcular Derneği Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ederek bir süredir üzerinde çalıştıkları futbolcu sözleşmesini Sertoğlu’na sundu.

Futbolcular Derneği Başkanı Kaan Güder, göreve geldikleri günden beridir birçok kişi ile istişare içerisinde futbolcu sözleşmesini hazırladıklarını ve son şeklini de KTFF’ye sunarak ilk resmi girişimi yaptıklarını kaydetti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da Futbolcular Derneği’nin kendisine olan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, futbolcu sözleşmesini inceleme fırsatı bulduğunu ve içerisindeki bazı maddelerin değişmesi gerektiğini kaydetti. Bir noktada futbolcu sözleşmelerinin artık hayata geçmesi gerektiğine inandığını ifade eden Sertoğlu, bu konuda KTFF Başkanı olarak üzerine düşeni yapacağını ve gerekli desteği de vereceğini kaydetti.

Ziyaretin sonunda Futbolcular Derneği Başkanı Kaan Güder, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na ziyaretin anısına plaket takdim etti.

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