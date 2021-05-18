Sertoğlu ve Birinci onayı aldı

Enver Baturalp, Hasan Sertoğlu ve Tekin Birinci’nin, KTFF Çalışma, Usul ve Esasları Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereği adaylıklarında sakınca bulunmadığını açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesi KTFF Genel Sekreteri Av. Enver Baturalp adaylık başvuruları ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle;

"05.06.2021 Cumartesi günü yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi için KTFF Genel Sekreterliği’ne, KTFF Çalışma, Usul ve Esasları Tüzüğü ilgili maddeleri gereği Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü tarafından önerilen Hasan Sertoğlu ve Esentepe Kurtuluş Kültür ve Spor Kulübü tarafından önerilen Tekin Birinci’nin Genel Sekreterliğe sundukları adaylık başvuruları incelenmiştir.

Her iki üye kulübümüzün yapmış oldukları önerilerin KTFF Çalışma, Usul ve Esasları Tüzüğü’nün ilgili maddeleri gereği adaylıklarında herhangi bir sakınca bulunmamış ve tüm evrakları eksiksiz ve gününde Genel Sekreterliğimize sunmuşlardır.Her iki adayımıza da 05.06.2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’da başarılar dileriz."

