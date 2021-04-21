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Sertoğlu, UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Yardımcı'yı kutladı

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Sertoğlu, UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen Yardımcı'yı kutladı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, tekrardan UEFA Yönetim Kurulu'na seçilen TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı'yı tebrik etti.

KTFF'den yapılan açıklama şöyle;

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA)’nin dün İsviçre’de gerçekleşen 45. Olağan Kongresi’nde 16 sandalyeli UEFA Yönetim Kurulu'nun sekiz üyesinin belirlenmesi için yapılan oylamada 55 oyun 47'sini alarak tekrardan UEFA Yönetim Kurulu’na seçilerek büyük bir başarı elde eden, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1.Başkanvekili Servet Yardımcı’yı tebrik eder, şahsım ve yönetim kurulum adına kendisine başarılar dilerim.

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