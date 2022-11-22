Sertoğlu, Trabzonspor başkanı Ağaoğlu’yla görüştü

Kıbrıs Türk Futbol Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, karşılıklı formalar verildi.Sertoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, Şubat 2020'de gerçekleşen ve 1975 yılında Kıbrıs Barış Kupası'nda yer alan Trabzonsporlu ve Kıbrıs Türk milli futbolcular buluşmasındaki ortak çalışma nedeni ile bir kez daha teşekkür etti. Alt yapı zengini Trabzon kentinde zaman zaman alt yapılar düzeyinde ortak çalışmalar üzerinde duruldu.Ağaoğlu, Kıbrıs Barış Kupası'nın Trabzonspor Müzesi'nde en önemli yerde durduğunu belirterek, "Trabzonspor için Kıbrıs Barış Kupası unutulmaz bir başarıdır. Bu nedenle de Türkiye'deki herkesten çok, Kıbrıslı kardeşlerimizle farklı bir gönül bağımız var. Her ortamda işbirliği için çalışmaya hazırız" dedi.Hasan Sertoğlu da yaptığı değerlendirmede, Ağaoğlu ile başkanlığı döneminde önemli işbirliklerine imza attıklarını belirterek, "Bizim için unutulmaz bir vefa buluşmasıydı. Trabzon'da çok iyi ağırlandık. Şimdi, bu dostluklar sayesinde yeni işbirlikleri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Sertoğlu, Ağaoğlu'na KKTC Milli Takım Forması hediye ederken, Ağaoğlu da şampiyon Trabzonspor forması takdim etti.