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Sertoğlu: “Sebebi ne isterse olsun, kabul edilemez”

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Sertoğlu: “Sebebi ne isterse olsun, kabul edilemez”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, dün Düzkaya-Çetinkaya maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"AKSA 1.Lig’de dün Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasının akabinde yaşanan olaylar tüm spor kamuoyunun malumudur. Sebebi her ne isterse olsun karşılaşmada emek veren hakemimize yönelik saldırı ve darp kabul edip, sindirebileceğimiz bir durum değildir. Hele hele de Çetinkaya gibi Kıbrıs Türk futbol tarihine damga vurmuş, mihenk taşı bir kulübün yöneticileri tarafından alkollü bir şekilde bu eylemin gerçekleşmesi asla ve asla yakışık almamıştır.

Ülkemizin ve futbolumuzun içerisinde bulunduğu bu zor günlerde kulüp başkanları, hakemlerimiz, futbolcularımız ve tüm görevliler büyük bir özveri ile sahada veya saha dışarısında emek veriyor. Bu emeklerin ve özverinin karşılığında bu tür olayları yaşamak ve bunlara şahit olmak bizleri de ziyadesiyle üzüyor.

Bu bağlamda yarından itibaren elimizdeki hakem, gözlemci raporları ve görüntüler neticesinde Disiplin Kurulu’nun olaylara karışan ilgili kulüp ve kişilere en ağır cezayı vereceğinden kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın.

Şunu da belirtmeliyim ki futbol camiasının içerisinde yaşamak ve görmek istemediğimiz bu olaylar sadece ülkemizin futboluna zarar verir. Futbolumuza zarar veren bu tip olaylardan herkesin kaçınması gerektiğini bildirir, saygılar sunarım."

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