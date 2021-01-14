Sertoğlu: Öncelik alt yapı ligleri

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulunun uygun sağlık koşullarının oluşması durumunda 2021 – 2022 sezonu Süper Kupa Finalini 20 Ağustos 2021 Cuma günü oynatma,K-PET Liglerinde ise yeni sezonun 26 Ağustos 2021 Perşembe günü başlatma kararlarını almıştı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ilk hedeflerinin ise alt yapı liglerini başlatmak olduğunu açıkladı.Uygun sağlık koşullarının oluşması durumunda İlkbahar aylarında alt yapı liglerini başlatacağını söyleyen Hasan Sertoğlu, aşılanmanın başlaması ile normal yaşama dönmenin hızlanacağını umduğunu belirtti.Hasan Sertoğlu, alt yapı liglerinde önceliğin ise U15 Liginde olacağını vurguladı