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Sertoğlu'nun PCR testi negatif

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Sertoğlu'nun PCR testi negatif

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'nun yapmış olduğu PCR testinin negatif olduğu bildirildi.
KTFF'den yapılan açıklama şöyle:
Bugün bir internet sitesinde yer alan haber doğrultusunda açıklama yapma zaruriyeti oluşmuştur. Şöyle ki; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu 12 Mart 2021 Cuma günü Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları çerçevesinde gerçekleşen bu görüşmede, bugün yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanlığı Spor Komitesi Başkanı ve Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sn. Sertaç Bozatlı da hazır bulunmuştur.

Tüm bu olgular ışığında KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun bugün yapmış olduğu Covid-19 testinin negatif olduğunu bildirir, iyi çalışmalar dileriz.

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