banner583
banner676
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
41 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
28 0
 
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
87 1
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
23 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
22 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
24 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
144 0
banner661
banner682

Sertoğlu'ndan, kesintisiz lig teşekkürü

banner476

banner666
Sertoğlu'ndan, kesintisiz lig teşekkürü
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu bugün Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile yaptıkları toplantıda Üstel'den 18 yaş üstü futbolcuların aşılanması ve liglerin başlatılıp kesintisiz devam etmesi yönünde desteği nedeniyle Üstel'e teşekkür etti.
Sertoğlu'nun açıklaması şöyle:
KKTC Sağlık Bakanı Sayın Dt. Ünal Üstel ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşme sonucunda yabancı futbolcuların adaya gelişleri, 18 yaş üstündeki tüm futbolcuların aşılanması ve daha önceden mutabık kaldığımız liglerin başlatılıp kesintisiz devam etmesi konusunda bizlere göstermiş olduğu ciddi destekten dolayı Sayın Bakanımız Dt. Ünal Üstel’e camiam adına teşekkür ederim.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.