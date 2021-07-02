Sertoğlu'ndan, kesintisiz lig teşekkürü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu bugün Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile yaptıkları toplantıda Üstel'den 18 yaş üstü futbolcuların aşılanması ve liglerin başlatılıp kesintisiz devam etmesi yönünde desteği nedeniyle Üstel'e teşekkür etti.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle:

KKTC Sağlık Bakanı Sayın Dt. Ünal Üstel ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşme sonucunda yabancı futbolcuların adaya gelişleri, 18 yaş üstündeki tüm futbolcuların aşılanması ve daha önceden mutabık kaldığımız liglerin başlatılıp kesintisiz devam etmesi konusunda bizlere göstermiş olduğu ciddi destekten dolayı Sayın Bakanımız Dt. Ünal Üstel’e camiam adına teşekkür ederim.