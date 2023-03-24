Sertoğlu: “Lige duyulan ilgiden çok memnunuz”

Kadınlar Ligine duyulan ilgiden çok memnun olduğunu söyleyen Sertoğlu, “Gün geçtikçe sporcu ve takım sayısının da artması bizi daha da mutlu ediyor. Geçen sezon 8 takım, bu sezon 11 takıma yükseldik” dedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu başlıyor. Ligde bu sezon 11 takım mücadele ederken, yeni takımlar da ilk kez Puma Kadınlar Ligi’nde boy gösterecek.

Puma Kadınlar Ligi’nde yeni sezonda; Dem’sCons. Mağusa Spor Akademisi, ChinaBazaar Gençlik Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor, Vadili, Taşkınköy, Doğan Türk Birliği, Binatlı, Küçük Kaymaklı, Hamitköy ve Merit Alsancak Yeşilova takımları mücadele edecek. Ligin ilk aşaması tek devreli lig şeklinde oynanırken, ikinci aşamada ilk 8 içerisinde yer alan takımlar birbiriyle eşleşerek çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarına çıkacak.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yeni başlayacak olan Puma Kadınlar Ligi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. Sertoğlu yaptığı açıklamada Puma ile işbirliği içerisinde Kadınlar Ligi’ne çok büyük önem verdiklerini belirterek ligi güçlendirme ve sağlam bir altyapı oluşturma adına çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Lige duyulan ilgiden çok memnun olduğunu söyleyen Sertoğlu, “Gün geçtikçe sporcu ve takım sayısının da artması bizi daha da mutlu ediyor. Geçen sezon 8 takım, bu sezon 11 takıma yükseldik. Katılmayan ve yeni sezonda katılmayı düşünen takımlardan da talepler alıyoruz. Yıllar ilerledikçe çok daha fazla takımın bulunduğu daha kompakt bir Kadınlar Ligi için adımlarımızı yavaş yavaş atıyoruz.”diye konuştu.

“PUMA BİZE KADIN FUTBOLU KONUSUNDA CİDDİ DESTEK OLUYOR”

Puma’nın kendilerine milli takımlar sponsorluğunun yanında özellikle kadın futbolu konusunda da ciddi destek sağladığını kaydeden Sertoğlu, “Bu işler sponsorla daha iyi olur. Puma da bu konuda sağ olsun yanımızda durarak bize destek oluyor. Futbolcular ve takımlar da bu durumdan mutlu.” dedi.

“FUTBOLUN VE FUTBOLCULARIN GELİŞİMİ GÖZLE GÖRÜLÜR DERECEDE”

Başkan Sertoğlu, Puma Kadınlar Ligi’nin verilen 2 sezonluk aranın ardından geçtiğimiz sezon yeniden şahlandığını ve geçen sezonun ardından ilk resmi maçın bu sezon Kadınlar Süper Kupa mücadelesinde oynandığını belirterek, “Orada da gördük ki Kadınlar Ligi ciddi anlamda gelişen ve keyif veren bir lig haline geliyor. Süper Kupa maçındaki tribün ve saha ortamı görülmeye değerdi. Futbol kalitesi de günden güne artacaktır ancak geçen sezon ligde yer alan genç futbolcuların gelişimi de gözle görülür derecedeydi. Bu bizi mutlu ediyor. Bizim niyetimiz gençlerimizi futbol sahalarına, sporun içerisine çekmek. Futbol camiamızın ortamı da bu yapıyı kaldıracak düzeydedir.” dedi.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu son olarak lige katılan tüm takımlara yeni sezonda başarılar dileyerek, sakatlıksız ve hak edenin kazandığı, keyifli maçlara sahne olan bir lig diledi.

