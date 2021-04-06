banner583
Güney’de zirve karıştı
Güney’de zirve karıştı
13 0
Fener zirveye ortak oldu
Fener zirveye ortak oldu
16 0
 
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
“Amatör Şefler” mutfakta harikalar yaratıyor
20 0
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
26 0
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
207 0
24 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
20 0
banner529
banner570

Sertoğlu kulüplerin nabzını tutuyor

banner476

Hasan Sertoğlu, K-PET Birinci Lig kulüplerinin, kulüp başkanlarına ziyaretlerini sürdürürken, İbrahim Beyazbayram ve Vedat Hacıabitoğlu ile görüştü

banner624
Sertoğlu kulüplerin nabzını tutuyor
banner630
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, kulüplerin nabzını tutmaya devam ediyor.
Yeni sezon planlamasını kulüplerle görüşen ve 5 Haziran’da gerçekleştirilecek olan başkan seçimli Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurulu öncesinde Hasan Sertoğlu, ziyaretlerini sürdürüyor.
Hasan Sertoğlu, K-PET Birinci Ligdeki Girne bölgesi kulüplerinden Esentepe ve Düzkaya’nın kulüp başkanları ile yemekli toplantıda bir araya geldi. İbrahim Beyazbayram ve Vedat Hacıabitoğlu ile görüşen Hasan Sertoğlu toplantıda, başkanların görüşlerini dinledi.
Hasan Sertoğlu geçtiğimiz günlerde ise Doğu Bölgesindeki K-PET Birinci Lig kulüp başkanları ile yemekli toplantıda bir araya geldi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.