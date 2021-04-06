Sertoğlu kulüplerin nabzını tutuyor

Hasan Sertoğlu, K-PET Birinci Lig kulüplerinin, kulüp başkanlarına ziyaretlerini sürdürürken, İbrahim Beyazbayram ve Vedat Hacıabitoğlu ile görüştü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, kulüplerin nabzını tutmaya devam ediyor.

Yeni sezon planlamasını kulüplerle görüşen ve 5 Haziran’da gerçekleştirilecek olan başkan seçimli Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurulu öncesinde Hasan Sertoğlu, ziyaretlerini sürdürüyor.

Hasan Sertoğlu, K-PET Birinci Ligdeki Girne bölgesi kulüplerinden Esentepe ve Düzkaya’nın kulüp başkanları ile yemekli toplantıda bir araya geldi. İbrahim Beyazbayram ve Vedat Hacıabitoğlu ile görüşen Hasan Sertoğlu toplantıda, başkanların görüşlerini dinledi.

Hasan Sertoğlu geçtiğimiz günlerde ise Doğu Bölgesindeki K-PET Birinci Lig kulüp başkanları ile yemekli toplantıda bir araya geldi.

