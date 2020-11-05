Sertoğlu: Kulüplerimiz ciddi riskle karşı karşıya

Hasan Sertoğlu, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak açıklama yayınlarken, “Sağlık Bakanlığı tarafından futbol başlasa bile durmayacağı ile ilgili hiçbir garanti tarafımıza verilmedi. Bu bağlamda kulüplerimiz çok ciddi bir risk ile karşı karşıya kalabilir.” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak açıklama yayınladı.

Sertoğlu'nun spor kamuoyuna yönelik açıklaması şöyle;

“Değerli futbol ailesi; Uzun bir süredir pandemi sebebiyle duran futbol faaliyetlerimizin yeniden başlayabilmesi ile ilgili ortaya konan ve de kulüplerimizin 25 Eylül 2020 tarihinde Olağan Mali Genel Kurul’da kabul edip onay verdiği şartları, 22 Ekim 2020 tarihinde bir kez daha Sağlık Bakanımız Sayın Ali Pilli’ye bizzat ben yazılı olarak elden teslim ettim.

Orada edindiğim intiba, özellikle temaslı takip sisteminin kaldırılması ile ilgili olarak ciddi sıkıntıların olduğu yönündedir. Hal böyleyken futbol faaliyetlerinin mevcut sistem içerisinde başlayabilmesi ciddi sıkıntı yaratmakla beraber, başlasa bile tekrar durmayacağı ile ilgili hiçbir garanti de tarafımıza verilmemiştir.

Tüm bu unsurları değerlendirmeye aldığımız zaman ortaya çıkan sonuç şudur; Eğer futbol bu şartlarda ve de mevcut sistemle başlarsa çok kısa bir süre içerisinde durdurulması kaçınılmaz olabilir. Bu bağlamda geniş pencereden bakıldığı zaman kulüplerimiz çok ciddi bir risk ile karşı karşıya kalabilir. Bunun yanında hem toplumsal olarak sağlığımız risk altında olur, hem de futbol kulüplerimiz açısından da ekonomik bir yıkım oluşabilir.

Yaklaşık bir buçuk aydan beridir tüm yazılanları, çizilenleri, yorumları sürekli olarak takip ediyor ve görüyorum. Bu konuda kafamda oluşan resim; arkadaşların bir kısmının futbol üzerinden kahramanlık peşinde olduğu, bir kısmının ise futbol üzerinden maddi çıkar elde etme peşinde olduğu yönündedir. Bir kısım ise gerçekten futbolu ve bu camiayı çok sevdiğinden bu soruna yardımcı olma niyetindedir.”

