Sertoğlu: KTFF sezona hazırdır

Hasan Sertoğlu, “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tüm kurulları ile sezona hazırdır.Bu vesile ile futbolun tüm paydaşlarına başarılar dilerim.Futbolun durmaması adına tüm kurallara sıkı sıkıya bağlı kalıp, tavizsiz olacağız.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, geçtiğimiz gün oynanan Ahmed Sami Topcan Süper Kupası maçının ardından açıklama yaptı.

Sertoğlu, 15 aylık futbol hasretlerinin bu maçla son bulduğunu ifade ederek 120 dakika boyunca iyi bir mücadele ortaya koyan Mağusa Türk Gücü ile Yenicami takımlarına ve güzel bir atmosfer yaratan iki takım taraftarlarına teşekkür etti.

Başkan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Süper Kupa finali Mağusa Türk Gücü- Yenicami Ağdelen Kulübü arasında oynanırken, 15 aylık futbol hasretimiz de bu maçla son buldu.

Her iki futbol takımımıza ve 120 dakika boyunca takımlarını destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Ayrıca sezonun ilk kupası olma özelliğini taşıyan Süper Kupa’yı müzesine götüren Mağusa Türk Gücü’nü de şampiyonluğundan şahsım ve yönetim kurulum adına kutlarım.

Özellikle maça giriş sırasında, KKTC Devletinin her alanda uygulamaya koyduğu AdaPass sistemini ilk kez uyguladık. Maça gelen herkesin sorunsuz bir şekilde kurallara uyması, hepimiz tarafından takdirle karşılandı.

Bir taraftan futbolun durmaması, diğer taraftan da futbol kaynaklı bulaş olmaması için yönetim kurulumuzda alınan karar gereği, asla taviz vermeyeceğiz. Futbol kulüplerimizin de sezon boyunca alınan kararları eksiksiz uygulayacağına olan güvenimiz tamdır.

Maç öncesi, maç sırasında ve sonrasında fedakârca görev yapan polis teşkilatı mensuplarına da teşekkür ediyoruz. Sezon boyunca işbirliğimiz devam edecektir.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tüm kurulları ile sezona hazırdır.Bu vesile ile yeni sezon öncesinde futbolun tüm paydaşlarına başarılar dilerim.Futbolun durmaması adına tüm kurallara sıkı sıkıya bağlı kalmak, bu sürede hepimizin tavizsiz önceliği olacaktır.

KKTC Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde sporcu sağlığını, aynı zamanda taraftarlarınızın gönül rahatlığı ile maça gelecekleri tüm kuralları ön planda tutmaya devam edeceğiz."

