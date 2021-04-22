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Sertoğlu, Karaman'a desteğinden dolayı teşekkür etti

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Sertoğlu, Karaman'a desteğinden dolayı teşekkür etti
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, dün Türkiye Süper Ligi’nde oynanan Ankaragücü-Denizlispor karşılaşması sonrasında basın toplantısında KKTC futbolunu konuşan Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman’a teşekkür etti. Karaman’ı telefonla arayarak teşekkürlerini ileten Sertoğlu, “Dün bizleri o platformda konuşmanız bizi çok mutlu etti ve ülkemizde büyük yankı uyandırdı. Sizin gibi bir spor adamının bunları söylemesi bizim için çok önemli. İnanın Kıbrıs Türk gençliğinin bunlara çok ihtiyacı vardır. Dilerim sizin gösterdiğiniz duyarlılığı birçok spor adamı da gösterir ve bizim yaşadığımız sorunları dile getirir.”dedi.

Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman da başkan Sertoğlu’nun kendisini aramasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve KKTC gençlerinin spor yapma, futbol oynama hakkı için her türlü platformda konuşmayı sürdüreceğini söyledi. Konuşmanın sonunda KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Hikmet Karaman’ı Kıbrıs’a davet ederek en kısa sürede görüşmek istediğini belirtti.

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