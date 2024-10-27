Sertoğlu: "İlgili şahsın en ağır cezayı alacağına yönelik en ufak bir kuşkum yoktur"

Sertoğlu, hakemlerin yanında olduğunu ve söz konusu şahsın en ağır şekilde cezalandırılması için Disiplin Kurulu'nun tam yetkili olduğunu belirtti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Cumartesi günü yaşanan vahim olay ile ilgili açıklama yaptı. Sertoğlu, hakemlerin yanında olduğunu ve söz konusu şahsın en ağır şekilde cezalandırılması için Disiplin Kurulu'nun tam yetkili olduğunu belirtti.

Sertoğlu, Pazar günü oynanması gereken ve ertelenen maçların 29 Ekim Salı günü aynı saatlerde oynanacağının bilgisini de verdi.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Spor kamuoyuna,

Dün Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Çanakkale TSK – Vadili TÇBSK AKSA 1. Lig karşılaşmasında yaşanan vahim olay nedeniyle Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nin bugün maçlara çıkmama kararına büyük saygı duyuyorum.

Olay içerisinde yer alan futbolcu demeyeceğim şahsın, en ağır şekilde cezalandırılması için KTFF Disiplin Kurulu tam yetkilidir. İlgili şahsın en ağır cezayı alacağına yönelik en ufak bir kuşkum da yoktur.

Bu çağda, bu denli bir şiddet olayının futbol sahalarımızda yaşanması hepimizi derinden üzmüştür. Bu davranışlara Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, tüm futbol paydaşları ve futbol ailesi olarak en ufak bir tahammülümüz yoktur.

Sahada görev yapan hakem kardeşlerimiz bugüne kadar tüm maçlara ceplerinden benzin parası ödeyerek gitmişlerdir ve futbolun devam edebilmesi için ortaya büyük bir fedakarlık ve özveri koymaktadırlar.

Hakemleri futbol ailesinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Hak etmediği bir muameleye maruz kalan hakem kardeşim Mustafa Torun’a ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunar, her zaman olduğu gibi, tüm gücümle yanlarında durmaya devam edeceğimi bildiririm.

Bu vesile ile bugün oynanması gereken ve ileri bir tarihe ertelendiği duyurulan tüm karşılaşmalar 29 Ekim 2024 Salı günü aynı saatte oynanacaktır.

Saygılarımla,"



