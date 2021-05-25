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Sertoğlu, Girne kulüpleriyle buluştu

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Sertoğlu, Girne kulüpleriyle buluştu
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), 5 Haziran'da yapılacak olan genel kurulunda yeniden başkan adayı olan KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, kulüp ziyaretlerini sürdürüyor.
Hasan Sertoğlu, KTFF 1. Başkanvekili Oktay Çocuk ile birlikte Girne bölgesi kulüp başkanlarıyla bir araya geldi.
Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu, Türk Ocağı kulüp başkanı Ahmet Arslan, Alsancak Yeşilova kulüp başkanı Redif Nurel ve Esentepe kulüp başkanı İbrahim Beyazbayram ile bir araya gelen Sertoğlu'nun ziyareti ile ilgili kulüplerden yapılan açıklamada "Yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Girne kulüpleri olarak Hasan başkanın projelerini dinledik." ifadeleri kullanıldı.
 
 
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