Sertoğlu: Formamıza sahip çıkmalıyız

KTFF Başkanı Sertoğlu ve heyeti, Erhürman'ı ziyaret ederek, Erhürman’a forma hediye etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Ana Muhalefet, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti. Sertoğlu, ziyarette Erhürman’a Puma’nın KKTC Milli Takımı için özel hazırladığı milli takım forması hediye etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Puma’nın kendileri için özel olarak KKTC Milli Takım forması hazırladığını ve bu formaya tüm Kıbrıslı Türkler olarak sahip çıkmamız gerektiğini vurguladı. Sertoğlu, Erhürman’ın her zaman yanlarında olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini etti.

ERHÜRMAN: “ORTAK BAŞARI HİKAYELERİ YAZMAMIZIN ZAMANI GELDİ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise ziyaretten ötürü KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek sözlerine başladı. Erhürman, lansman gecesine de katıldığını ve oradaki ortamdan etkilendiğini kaydederek, “O gün de söyledim, bu bir başarı hikayesidir. Artık Kıbrıslı Türkler olarak bu bireysel başarı hikayelerimizi birleştirerek, ortak başarılar elde etmemizin zamanı geldi de geçiyor. Formayı çok beğendim, dilerim gençlerimizi bu forma altında uluslararası arenada izleme şansı yakalarız.”diye konuştu.

CTP Genel Merkezi’ndeki ziyarette Sertoğlu’na, 2.Başkanvekili HuseyinDuvarCı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Ekmekçi ile Hasan Cerkez de eşlik etti.

