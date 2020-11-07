Sertoğlu: Derneğin özel sektördekilerle ilgili düşüncesi ne?

Hasan Sertoğlu,“Futbolcular Derneği, özel sektörde, kooperatiflerde ve belediyelerde işleyen arkadaşlarıyla ilgili ne düşünür? Özel sektördeki işlerinden atılma tehlikeleri olduğunu belirtirler.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, Gıynık TV’de Okan Karademir ve Nazım Burgul’un sunduğu programda gündem dair açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak bizim esas amacımız kulüpleri korumaktır. Çünkü gençliği ayakta tutan kulüplerdir. Kulüplerimizi yaşatmak zorundayız.

Eleştirilere açığım. Ama eleştiri yerine ahlaksızlık yapılmaz. Ahlaksızlığı kabul etmem. Futbolcular eylem yapacaklar. Ama bana şort forma bırakmasınlar. Bana akıl üretip, birşeyleri kabul edip gelsinler. Futbolcular beni değil, kulüplerini ikna etsinler. Çünkü Sertoğlu yumruğunu vuracak da birşeyleri halledecek diye birşey yoktur.

Futbolcular Derneği, özel sektörde, kooperatiflerde ve belediyelerde işleyen arkadaşlarıyla ilgili ne düşünür? Beni her gün onlarca futbolcu arar. Karantina süreci olması halinde işlerinden izin alamayacaklarını söylerler. Özel sektördeki işlerinden atılma tehlikeleri olduğunu belirtirler.”



