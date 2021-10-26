Sertoğlu: Cumhurbaşkanlığına kara çelenk koyacağız

Hasan Sertoğlu, "Başbakan Ersan Saner istifa etti. Bu nedenle imza yetkisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dadır. Antep'ten geldiği günün ertesinde Cumhurbaşkanlığına yürüyüp kapıya kara çelenk koyacağız.” açıklamasını yaptı

BTM kulüplerinin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantısından önemli kararlar çıktı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, BTM Ligi kulüpleri ile yapılan toplantıda sert açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler ve BTM Kulüpleri temsilcisi Metin Ertop ile BTM kulüp başkan ve yetkililerinin katıldığı toplantıda Hasan Sertoğlu, "Başbakan Ersan Saner istifa etti. Bu nedenle imza yetkisi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dadır. Kendisi ile görüşmek istiyoruz. Ama bugün de Antep'e gidiyor. Antep'ten geldiği günün ertesinde Cumhurbaşkanlığına yürüyüp kapıya kara çelenk koyacağız.

Kulüpler benim yanımda yürüyecekse ilk olacak bu eylemi yapacağız. Ha yok kulüpler, ödendi denen ama ödenmeyen hakem parasını ödeyeceklerse, ben ligleri hemen başlatırım." açıklamasını yaptı.

