Sertoğlu: Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararlarına uyulsun

Hasan Sertoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karara uyulması yönünde açıklama yaparken, etkinliklerin de bu kararlara göre gözden geçirilerek düzenlenmesini istedi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karara uyulması yönünde açıklama yaptı.

Hasan Sertoğlu’nun açıklaması şöyle;

"Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 22.08.2020 tarihinde alınmış olan; açık alandaki organizasyonlara katılacak kişi sayısının yüz (100) kişi ile sınırlandırma kararına bağlı olarak tüm kulüplerimizin Dayanışma Gecesi ve/veya Tombala organizasyonlarında söz konusu sayıya uymaları gerekmektedir.

Bu bağlamda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak kulüplerimizi maddi sıkıntıya uğratacak olmasına rağmen bu tür organizasyonların yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesine ve/veya iptal edilmesine, ayrıca tüm yaş kategorilerinde; turnuva, festival, sosyal sorumluluk vb. kapsamda düzenlenen tüm futbol organizasyonlarının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Tüm kulüplerimizin ilgili karara uymasını rica eder, kişisel sağlık tedbirlerini almasını tavsiye ederim."

