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Sertoğlu: Bu konuda bizzat kendim onları defalarca uyardım

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Sertoğlu: Bu konuda bizzat kendim onları defalarca uyardım

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Değirmenlik Spor Kulübü'nün tescilinin iptali konusunda açıklama yaptı. Sertoğlu, Değirmenlik yetkililerini defalarca bu konuda uyardığını belirterek, "Ortada tescili iptal edilen bir kulüp yoktur, tescili iptal ettirmek için canla başla çalışan bir kulüp yönetimi vardır."diye konuştu.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim ve kurulları, tüzük ve talimatları uygulamak zorundadır.

Değirmenlik Spor Kulübü yönetimi, mahkeme yoluna başvurarak, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tüzük ve talimatlarına aynı zamanda noter huzurunda avukatları ile imzaladıkları taahhüde aykırı davranmıştır.

KTFF Başkanı olarak bizzat ben defalarca Değirmenlik Spor Kulübü yetkililerini uyardım.

Üzülerek belirtmek isterim ki, ilgili kulüp hukukçuları da hem sezon başı imzalanan taahhütnameyi hem de ilgili tüzük ve yönetmelikleri en az bizim kadar iyi bilmekteydi. Buna rağmen mahkeme yoluna gidilerek, aktif futbolun içerisindeki 25 bin kişiyi mağdur etme girişimine KTFF kayıtsız kalamazdı. Bunu diğer tüm aktif futbol camiası adına üzülerek yapmak zorunda kaldık.

Esas sorgulanması gereken, bilerek ve bu sonucun oluşacağına emin bir şekilde, Değirmenlik Spor Kulübü neden mahkemeye başvurmuştur?

Ortada tescili iptal edilen bir kulüp yoktur, tescili iptal ettirmek için canla başla çalışan bir kulüp yönetimi vardır.

Bunun nedeni kamuoyu yanında, Değirmenlik camiası tarafından da yönetime sorulmalıdır.

Uzun süredir futbolun çeşitli kademelerinde yöneticilik yapan biri olarak, ben de bu sorunun cevabını merak ediyorum.

Bu arada, alt yapı ve kadınlar ligi ile ilgili tüzük ve talimatlar ışığında bir formül bulmak için hukukçularımıza gerekli talimat verilmiştir. Bu konuda da çok yakın bir zamanda açıklama yaparak herkesi bilgilendireceğiz."

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