Sertoğlu, BTM 2 için müjde verdi

Hasan Sertoğlu, “Futbola 1 yıl daha ara veremeyiz. BTM Birinci Lig de BTM İkinci Lig de oynatılacak.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu,MHA’da Togay Menekşeli’nin sunduğu “Gündemdekiler” programında açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu’nun,“Gündemdekiler” programında futbolda BTM Ligleri ve alt yapı liglerine yönelik yaptığı açıklamalar şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak biz tüm liglerimizi bu yıl oynatmak zorundayız. Oynatacağız da.

Futbola verdiğimiz 1 yıl aradan sonra 1 yıl daha ara veremeyiz. Çünkü bu olursa bir nesli kaybederiz. Bu nedenle bir şekilde liglerimizi oynatacağız.

BTM Birinci Lig de BTM İkinci Lig de oynatılacak. Ancak bu konuda henüz bir takvimlendirme yapmadık. Bu yapıldığı zaman da kamuoyuna açıklayacağız.”

