banner875
banner815
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
Yollarımızda bu şekilde malzeme taşımak akıl işi değil
15 0
Cimnastikçiler büyülediler
Cimnastikçiler büyülediler
12 0
 
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi uyarısı
30 0
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
Kavşaklara aydınlatma lambaları konulmalı
27 0
Teknecik’te yine yakıt bitti
Teknecik’te yine yakıt bitti
19 0
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
YDÜ ve Koopspor kayıpsız ilerliyor
9 0
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
“Proteinsiz beslenen bir nesil yetişecek”
15 0
banner878

Sertoğlu, Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’yla görüştü

banner476

banner825
Sertoğlu, Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu’yla görüştü
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, ülkemizde bir dizi temaslarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Düzenlenen özel yemekte, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da hazır bulundu.
Özellikle alt yapılar düzeyinde işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulan yemekte, karşılıklı forma takdimi de yapıldı.
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Ertuğruloğlu ile birlikte, Çavuşoğlu’na Antalya ilinin plakası yazılı olan 7 numaralı KKTC Milli Takımı forması hediye etti.
Çavuşoğlu da Sertoğlu ve Ertuğruloğlu’na, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü simgeleyen, 39 numaralı formayı sundu.
Oldukça samimi bir atmosferde geçen yemeğin ardından, işbirliği yollarının geliştirilmesi noktasında mutabık kalındı. KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na yemekte dışilişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çerkez ve Eğitim Üst Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi eşlik etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.