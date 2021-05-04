Sertoğlu: Ahmed Sami isminin yaşaması için çalışacağız

Hasan Sertoğlu, Süper Kupa’yı ‘Ahmed Sami Topcan Süper Kupası’ adıyla oynatacaklarını müjdelerken, “Ahmed Sami isminin yaşatılması için elimizden geleni yapacağız.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan, 100’üncü doğum günü olan günde, ölümünün 16’ncı yılında kabri başında anıldı.

Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anma töreninde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu da yaptığı konuşmada, her yıl buraya gelip liderleri Ahmed Sami Topcan’ı andıklarını ifade ederek, bu yıl 100’üncü doğum günü sebebiyle Süper Kupa’yı ‘Ahmed Sami Topcan Süper Kupası’ adıyla oynatacaklarını müjdeledi.

Sertoğlu, “Ahmed Sami Topcan gibi bir isim her zaman ülkemize nasip olmaz. Bu yıl Ahmed Sami Topcan’ın 100’üncü doğum günüdür. Bunu da burada ilk kez açıklıyorum; Eylül ayında yapacağımız Süper Kupa finalinin ismini bunun anısına Ahmed Sami Topcan Süper Kupası adıyla oynatacağız.

Ahmed Sami Topcan isminin bundan sonra da yaşatılması için elimizden geleni yapacağız.”diye konuştu.

