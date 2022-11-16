Sertan dizinden sakatlandı

Aksa 1. Lig ekibi Pera Larnaka Gençlerbirliği'nin tecrübeli forveti Sertan Kurukafa’nın, iki sezon önce yaşadığı sağ dizindeki sakatlığı nüksetti.

Esentepe ile oynanan maçta sağ dizi esneyen Sertan'ın, tedbir amaçlı bu hafta oynanacak olan Mormenekşe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

