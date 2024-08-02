banner913
banner932
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor
17 0
Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı
Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı
31 0
 
"GKK, özgürlüğe göz dikenlerin karşısında kalkandır"
22 0
Tazegül zirveyi kaptırmadı
Tazegül zirveyi kaptırmadı
23 0
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
29 0
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
32 0
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
25 0
banner1032

Sertaç Özbil, Ocak’ta

banner1020

banner974
Sertaç Özbil, Ocak’ta
banner971
Aksa 1. Lig’de mücadele edecek olan Girne ekibi Türk Ocağı yeni sezon çalışmalarını sürdürürken kadrosuna da tecrübeli isimleri katmaya devam ediyor.
Serbest transfer hakkı bulunan başarılı stoper oyuncusu Sertaç Özbil, artık Türk Ocağı için ter dökecek.
Uzun yıllardır Binatlı'da forma giyen ve başarı ile görev yapan Kaptan Sertaç Özbil serbest transfer hakkını Türk Ocağı'ndan yana kullandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.