Sertaç Özbil, Ocak’ta

Aksa 1. Lig’de mücadele edecek olan Girne ekibi Türk Ocağı yeni sezon çalışmalarını sürdürürken kadrosuna da tecrübeli isimleri katmaya devam ediyor.

Serbest transfer hakkı bulunan başarılı stoper oyuncusu Sertaç Özbil, artık Türk Ocağı için ter dökecek.

Uzun yıllardır Binatlı'da forma giyen ve başarı ile görev yapan Kaptan Sertaç Özbil serbest transfer hakkını Türk Ocağı'ndan yana kullandı.

