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Sermaye görevden ayrıldı

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Sermaye görevden ayrıldı
AKSA Süper Ligin Başkent ekiplerinden Göçmenköy’de teknik direktör Hakan Sermaye görevi bıraktı
Hakan Sermaye, takıma gerekli transferlerin yapılmamasından dolayı görevden ayrılma isteğini yönetim kuruluna bildirdi.
Yaşanan bu gelişme sonrasında istifayı kabul eden Göçmenköy yönetimi, teknik direktör arayışlarına başladı.
 
 
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