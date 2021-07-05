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Serkan Zeyin çift aşıya rağmen koronaya yakalandı

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Serkan Zeyin çift aşıya rağmen koronaya yakalandı

Girne bölgesi kulüplerinden Düzkaya’nın tecrübeli futbolcularından Serkan Zeyin’in PCR testi pozitif çıktı.

Antrenörlük yapmaya hazırlanan ve Futbol Antrenörler Derneği’nin açtığı seminere katılan Zeyin’in testinin pozitif çıkması sonrasında hastanede kontrollerini yaptı ve tahlil sonuçlarının temiz çıktığı bildirildi.

Koronavirüs aşılarının 2 dozunu da yapmış olan Zeyin otelde karantinaya alınıyor.
Öte yandan Kıbrıs Türk Antrenörleri  Derneği  Genel Sekreteri Hişam Tarazi 2 Temmuz’da gerçekleştirdikleri Futbol Antrenörleri seminerine katılan futbolcu Serkan Zeyin’in PCR testi pozitif çıkmasının ardından tüm katılımcıların PCR testlerini yaptırdığını söyledi.

Düzkaya takımında pratik ve uygulamalı derslere katılan çocuklara da PCR testi yapılacağını aktaran Tarazi, seminerde gerekli tüm önlemleri de aldıklarının altını çizdi.

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