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Serkan Bulak Masterler Anı Turnuvası’yla anıldı

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Serkan Bulak Masterler Anı Turnuvası’yla anıldı
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Ülkemiz futboluna uzun yıllar hizmet etmiş Türkmenköy eski futbolcularından olan polis müfettişi olan ve geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Serkan Bulak Pazar günü geçekleştirilen Masterler turnuvasıyla anıldı.
Türkmenköy Spor Kulübü eski kaptanı olanve bölge sporuna büyük hizmetleri geçen Serkan Bulak için Çayönü SK Masterleri, Güvercinlik İYSK Masterleri, Sarınç Masterleri, Türkmenköy Masterleri, Polis Genel Müdürlüğü ve Yıldırım Masterleri'nin katılımıyla 6'lı turnuva düzenlendi.
Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvada katılımcı takımlara kupa ve plaket takdim edildi.
 
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